Navas, centrado en el objetivo: "Seguimos sumando para estar arriba"

El Sevilla se impuso 0-2 en El Sadar a Osasuna con goles de Diego Carlos y De Jong. Tras finalizar el encuentro de la jornada número 24 de Liga, Jesús Navas atendió a los medios de comunicación.

El lateral hispalense se mostró muy satisfecho con el resultado en unas declaraciones concedidas a 'Onda Cero': "Sabíamos que sería un partido complicado con muchas segundas jugadas. Hemos salido con esa intensidad para llevarnos la victoria".

También explicó el capitán que la clave fue no conceder nada a Osasuna, para que no tuviera la posibilidad de aprovechar ningún regalo: "Lo importante era no equivocarse, tener seguridad".

Además, dejó claro cuál es el objetivo del cuadro andaluz: "Miramos partido a partido. Queremos sumar de tres en tres para estar arriba. Hemos mantenido la portería a cero además y eso es importante. Personalmente estoy bien, con muchas ganas de ayudar al equipo".