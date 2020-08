"Navas es el jugador más importante de la historia del Sevilla"

El Sevilla afrontará este viernes 21 de agosto su sexta final de la Europa League y tratará de lograr en la misma su sexto entorchado en una competición con la que mantiene un idilio que parece no tener final.

Para conseguir una nueva corona continental, el conjunto hispalense deberá superar a un Inter de Milán que parte como favorito, aunque Monchi, el director deportivo de la entidad, no tiene ningún miedo al cuadro lombardo.

"Cuando salió el sorteo hicimos un recorrido: Wolves, United e Inter. Y se ha cumplido al cien por cien. A mí no me impresionó lo de la semifinal contra el Shakhtar porque conozco perfectamente al Inter, a Conte y a sus jugadores. En muchas facetas es muy superior a nosotros: historia, presupuesto... Para el partido, lo primordial será que tengamos el balón, que además sabemos hacerlo. Y luego, jugar con tranquilidad. Las finales suelen ser siempre partidos que se hacen largos", aseguró el sevillista en 'AS'.

De igual forma, Monchi quiso destacar el gran momento de forma de Lukaku y Lautaro, la pareja atacante del Inter. "Posiblemente sean la dupla de delanteros más importantes del fútbol mundial ahora mismo, y además se acoplan perfectamente, pero el Inter es más que ellos dos", explicó antes de analizar lo que están siendo estos días para dos jugadores claves del equipo: Bono y Banega,

"Lo de Bono sale bien porque es buen portero. Quizá los que estábamos más tranquilos somos los que le conocíamos. Vaclik ha ganado muchos puntos, Bono ha tenido dudas pero el entrenador y los técnicos no perdieron la confianza en él. De Banega, no quiero ni pensar que es su último partido. Prefiero pensar en que la calidad de Éver nos puede dar otro título, en disfrutar de su fútbol", argumentó.

Por último, Monchi habló de las lágrimas de Jesús Navas tras lograr el pase a la final. Una imagen que emocionó a todo el sevillismo. "En directo no le vi, porque estábamos todos fuera de sí en la grada, celebrando la clasificación. Pero sí he visto fotos y vídeos. De Jesús no me sorprende nada ya porque le conozco desde que era un niño. Se merece vivir este momento con el Sevilla. Es probablemente el jugador más importante en la historia del club", sentenció.