"Navas levantaría el trofeo por él, pero también por Puerta y Reyes"

Sevilla e Inter de Milán se enfrentan este viernes en la final de la Europa League. Un ex sevillistas como Coke, actual jugador del Levante, analizó el encuentro durante su paso por 'Goal'.

"He vivido muchos años en Sevilla y siempre les deseo lo mejor. Al final, con todo su esfuerzo en un año tan duro y tan difícil, se han plantado en una final con todo merecimiento, con las opciones intactas de ganarla", confesó el madrileño.

Además, Coke recordó las finales que jugó con el combinado de Nervión: "Todas son especiales, está claro. Marcar dos goles en una final no se hace todos los días pero la más especial fue la primera, la que jugamos en Turín".

"Era la primera para mí y para muchos de mis compañeros y yo creo que esa me marcó con algo que pensaba que no iba a vivir nunca en la vida. No pensaba en jugar una final a nivel europeo y encima tener la suerte de ganarla. La primera fue especial por lo que me marcó", añadió.

También se refirió a la posibilidad de que Jesús Navas alce el trofeo de campeón: "Es alguien que se ha criado ahí en esa cantera. Ha vivido todo con el Sevilla, se fue, disfrutó jugando fuera pero siempre echó de menos a su Sevilla".

"Levantaría el título por él, pero también por Antonio Puerta y José Antonio Reyes, porque él ha convivido con ellos. Sería precioso que levante el trofeo, porque sería un gran recuerdo para Antonio y para José", agregó.