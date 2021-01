"Necesitamos seguir en esta línea"

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, afirmó que deben seguir en la línea mostrada este domingo ante el Granada para hacer "una buena segunda vuelta".

El técnico señaló que el cuadro navarro necesitaba "frescura y chispa" y por ello decidió introducir 7 cambios en el once respecto a la última alineación en Mestalla.

"Creo que hicimos un muy buen primer tiempo. El 2-1 nos metió el miedo en el cuerpo cuando quedaba tanto y cuando tu rival tiene tanto potencial arriba. Piensas que se te puede ir la victoria", dijo Arrasate.

"Lo he visto como tú y como todos. Tampoco puedo decir lo que pienso y la verdad es que no estamos teniendo fortuna incluso con las jugadas que nos parecen evidentes", añadió al ser preguntado por las decisiones arbitrales, y precisó que "lo que ha pasado este domingo no me había pasado nunca", pero "hay que seguir”.

Arrasate destacó que la victoria de este domingo es "la confirmación de que el equipo está mejor".

Con el pitido final, relató, sintió una "inmensa alegría" por los jugadores tras volver a ganar en Liga, algo que no hacían desde el pasado 24 de octubre en El Sadar ante el Athletic del Bilbao el día del centenario del club navarro.

"Tenemos un partido ilusionante en Almería y buscaremos frescura para competir con otros jugadores, pero con la misma idea", indicó Arrasate sobre el duelo copero de la próxima semana.