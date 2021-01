Diferentes versiones en el 'caso Ramos': su futuro, en el aire

La renovación de Ramos siempre es un tema candente en la capital. Después de 16 temporadas en el Real Madrid, el camero se ha ganado el derecho a exigir unas condiciones que tanto el rendimiento individual como lo logrado colectivamente abalan esas peticiones.

Sin embargo, parece que Florentino Pérez tiene otros planes con su jugador. 'ABC' explicó que el conjunto blanco no acepta las premisas del central y parece que las negociaciones están rotas.

El jugador de 34 años, que cumplirá 35 en marzo, exigía su sueldo base 12 millones de euros netos al año. Por otro lado, el Madrid le ofreció dos años más de contrato pero con la reducción del 10% de su salario debido a la crisis económica causada por la pandemia.

Por ello, y tal y como explicó 'El Chiringuito', el campeón del mundo con España pondrá fin a su etapa en la capital el próximo 30 de junio, día que vence su actual vinculación. Aunque 'El Partidazo de COPE' aseguró que no ha recibido ofertas y que no quiere otra cosa que no sea acabar su carrera en su actual club.

El culebrón, como cualquier historia, tendrá su final al acabar esta temporada. La duda recae sobre el cómo será y de sí la historia de amor de Ramos con el equipo de su vida acaba más como un cuento de terror que como uno de hadas.