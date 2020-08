Negredo atiza a la directiva 'che': "Están destrozando al Valencia"

Las aguas están revueltas en el Valencia. La situación es cada vez más delicada.

Negredo, ex jugador 'che', opinó sobre lo que está ocurriendo en Mestalla. Dirigió sus palabras, en cierto modo, a la directiva.

"Me duele lo que está pasando en el Valencia, claro que me duele. Están destrozando el club...", dijo sin pelos en la lengua en 'El Transistor'.

Y es que cree que el Valencia ya no es el de antaño. "Era un club grande... y hablo en pasado", continuó. Negredo puso el foco en el problema. "Todo es culpa de una mala estructura", enfatizó.

En otro orden de cosas, habló sobre su llegada al Cádiz. "Vengo aquí a competir. Sé que no voy a jugar por mi currículum", expresó.

"No me siento para nada un abuelo cebolleta, me he sentido importante. Mis compañeros valonra lo que he hecho en mi pasado", continuó.

Negredo confesó que el anuncio de su fichaje por el Cádiz le pilló desprevenido. "Me pilló de sorpresa que Vizcaíno lo anunciase nada más ascender. No sabía que lo iba a hacer. Se me llenó el móvil de mensajes dándome la enhorabuena", concluyó.