Neuer troleó al PSG y el Bayer Leverkusen hizo lo propio con Neymar

El PSG y Neymar se han convertido en las últimas horas en víctimas por una serie de bromas en las redes sociales. Las últimas, las de Neuer y el Bayer Leverkusen.

El cancerbero del Bayern, que ganó a los parisinos la Champions, subió una imagen a Instagram en la que puso de ubicación que estaba en el Vélodrome de Marsella, el estadio del eterno rival.

La localisation du post Instagram de Manuel Neuer. pic.twitter.com/bzKgHM1Xvr — Actu Foot (@ActuFoot_) August 23, 2020

Por su parte, el conjunto de Leverkusen aprovechó que Neymar no escribió correctamente el nombre de los de Múnich y le escribió este mensaje: "Obrigado, Neymar. No sé bien por qué me felicitas si ando de vacaciones echando el FIFA... pero gracias".

La broma siguió con otro tuit: "Neymar felicita a tío Bayer aún cuando estoy de vacaciones. Se cómo él".