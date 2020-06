Neville también atizó a De Gea: "Mentalmente no es el mismo"

El ex jugador del Manchester United Gary Neville ofreció unas declaraciones a 'Sky Sports' en las que no dudó en criticar al portero español del conjunto inglés David de Gea, que está en el punto de mira tras su fallo en el gol encajado ante el Tottenham.

"Era el único jugador en el que United podía confiar durante los últimos cuatro años, pero no es el mismo, no lo es desde hace un tiempo. Cuando la forma cae durante seis meses es un problema, pero, cuando todo sigue igual durante un año, comienza a ser más preocupante", explicó el ex futbolista del United.

Y añadió: "Cuando pasa más de dos años, se vuelve más permanente y creo que solo puede ser una cosa de confianza. Los brazos, las piernas y el cuerpo son iguales: tiene que ser la mente".

Además, Neville considera que sus críticas en la Selección Española también le están pasando factura: "La acogida que tiene allí le ha afectado, incluso ha sido abucheado por sus propios aficionados. En el Mundial 2018 peleó mucho y hasta eso se puso en duda. Mentalmente no es el mismo tras ello. Ahora tiene que trabajar más duro que nunca en tu vida".