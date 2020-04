"Neymar avisó de que se iba a vengar de Haaland"

Uno de los últimos partidos de altura disputados antes del cierre momentáneo del fútbol fue el PSG-Borussia Dortmund de vuelta de los octavos de final de la Champions League.

El choque, ya disputado a puerta cerrada, sirvió para que los galos levantaran el 2-1 de la ida y se clasificaran a los cuartos de final de la máxima competiciones de clubes en Europa.

El partido no estuvo exento de polémica. Neymar marcó y repitió la celebración que el joven Erling Haaland hizo en el partido de ida, en Alemania. Dicho festejo se repitió por parte del PSG al completo a la conclusión del partido.

Ahora, Marquinhos ha explicado todo lo que rodeó a aquel polémico gesto de su compatriota. "Habían pasado muchas cosas en Alemania. Declaraciones de sus jugadores, gritos y burlas en el túnel de vestuarios contra nosotros... Cometimos algunos errores como en aquel partido contra el Barcelona y eso les dio alas", explicó el central en el canal de Youtube 'Desimpedidos'.

Enseguida, pasó a analizar la polémica celebración de Neymar tras marcar en la vuelta: "Había avisado de que iba a provocar a Haaland. A él le gustan estas cosas. No es solo un jugador de fútbol, es alguien que arriesga y apuesta, responde a las provocaciones".

"Después del partido le pregunté si lo había dado todo. Me había dicho que lo iba a hacer, pero le pedí que esperara a que acabara el partido. 'Déjame a mí, no me detengas', me respondió antes de marcar y celebrar a lo grande", concluyó Marquinhos.