Neymar aviva los rumores sobre su peculiar relación con Emilia Mernes por un tuit

Neymar (29) ha avivado los rumores de romance con Emilia Mernes (24) al responderle a un tuit, disparando las especulaciones sobre la relación que les une a ambos.

"Yo aquí y tú allá", escribió la argentina. "¿Y por qué eso?", contestó el futbolista junto a emoticonos de risas, ganándose una pícara contestación de ella.

Hace meses que corren rumores sobre su amistad, concretamente desde que Neymar invitó a Emilia a la polémica fiesta de Nochevieja que celebró en su mansión de Río de Janeiro y ambos compartieran un vídeo cantando y bailando.

Además, la periodista Yanina Latorre aseguró que el delantero del PSG y la joven mantenían "un vínculo sexual". También especificó que no se trata de un noviazgo, punto que la misma Emilia aclaró hace unas semanas.

"No soy la novia, somos muy buenos amigos. Es un amor. Es una persona muy genuina, simple. Nos conocemos hace dos años más o menos, él me conoció por mi música y me escribió por eso. Y a partir de ahí nunca más cortamos vínculo, así que yo lo quiero mucho. Es una gran persona", afirmó.

¿Quién es Emilia Mernes?

La cantante nació en Nogoyá (Argentina) y se dio a conocer al formar parte de la banda uruguaya de cumbia Rombai, aunque abandonó el grupo para iniciar su carrera en solitario en el año 2018 y se mudó a Miami, firmando con Sony Music y la compañía Walter Kolm.

Empezó con el lanzamiento de 'Recalienta' y posteriormente alcanzó mayor reconocimiento con 'No Soy Yo', con Darell. Otra versión de ese tema con la colaboración con Bianca Coimbra la hizo famosa en Brasil.

Además, la joven de 24 años es compositora, bailarina, modelo, influencer y actriz. Participará en 'Entrelazados', una serie que se emite en Disney+.

Es habitual que Neymar y Emilia interactúen en redes sociales y los comentarios del futbolista con emojis de corazones no pasan desapercibidos para nadie.