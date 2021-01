Neymar confiesa: "Tuve momentos en los que pensé en dejar el fútbol"

Neymar no se ve haciendo otra cosa que no sea jugar al fútbol. Tiene talento para ello y espera seguir sobre el césped el máximo tiempo posible.

Pero la pasión no lo es todo. Neymar, como todo ser humano, también tiene momentos de flaqueza, de duda. En una entrevista a 'Gaffer', el atacante del PSG reveló que, en ciertos momentos de su carrera, ha pensado en dar un paso a un lado.

Las críticas de la gente le llevaron a replantearse su vida como futbolista, dijo: "Una vez llegué al punto de preguntarme si quería seguir si mi fútbol no gusta. A veces, incluso un buen regate puede ser una ofensa".

"El mundo es muy sensible. Es paradójico... no se puede hacer nada, pero, a la vez, se puede hacer de todo. El mundo te juzga por lo que haces y por lo que no", continuó.

Pero Neymar se lo pensó mejor. "Nunca perderé la pasión por este deporte. El día que pensé en dejarlo, luego me fui a casa. Recordé todo lo que había hecho para llegar hasta allí y eso me calmó. Me devolvió a la realidad", apuntó.

Las críticas, prefiere dejarlas a un lado: "No me tomo en serio los comentarios. No me gusta leer ciertas cosas, creo que no son necesarias, pero la gente de mi alrededor (amigos, compañeros, familiares...) terminan por leerlas y, al final, me enfado".

Por último, dejó claro que nunca jamás ha sentido presión. "Al contrario, soy una persona que lo lleva muy bien. Estoy agradecido de representar al PSG y a Brasil. Tengo que dar el 100% y lo sé, es lo que esperan todos", concluyó.

Indudablemente, Neymar es importante para el PSG. El brasileño conecta con Pochettino y espera seguir siendo importante para su club y también para su Selección.