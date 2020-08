"Neymar es un llorón, un día le voy a meter un cabezazo"

Uno de los partidos más llamativos del pasado Mundial de Rusia fue el Brasil-México de octavos de final, donde los de Tite superaron al 'Tri' por 2-0. Neymar y Firmino fueron los goleadores.

Precisamente, el jugador del PSG tuvo un encontronazo en ese choque con Layún. En una acción, el hoy jugador de Monterrey le tocó y el atacante se quejó amargamente de dolor.

El ex de Chivas, en una entrevista concedida al youtuber 'Escorpión Dorado', recordó ese lance con el brasileño y consideró que exageró demasiado:.

"Un día le voy a meter un cabezazo, es bien pesado en el campo. Todo el mundo me preguntó por la escena con Neymar, ya dije que en la cancha me cae mal", dijo rotundamente Layún.

Asimismo, el mexicano continuó en la misma línea: "Es un llorón, yo apenas le toqué y se revolcó. Vean la jugada cuando lo levanto, me da un pisotón y ahí nadie dice nada porque no me tiré".