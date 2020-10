"Neymar está muy lejos, a años luz de Pelé y Ronaldo"

Tras un parón por selecciones en el que Neymar se adentró en la historia del fútbol brasileño al superar a Ronaldo Nazário en cuanto a goles con el combinado nacional, el atacante recibió un pequeño tirón de orejas de Mathieu Valbuena.

El futbolista francés conversó con 'Top of the Foot', de 'RMC Sport', para valorar la hazaña del jugador. El ex del Olympique de Marsella restó méritos al futbolista del PSG.

"Brasil ha lanzado jugadores fantásticos, leyendas. Creo que a Neymar lo que le falta es ganar grandes títulos. Solo ha levantado una Champions con el Barcelona", recordó.

"Ya lo pudimos ver en la final a ocho. No actuó cuando lo esperábamos, especialmente en la final, donde no estuvo nada bien. Está muy lejos, a años luz de Pelé y Ronaldo", opinó Valbuena.

Su presencia en la Liga Francesa cree que no le ayuda: "Brilla en la Ligue 1, pero no esperamos que lo haga allí. Si quiere acercarse a este tipo de jugadores, debe ser mucho más regular y eficiente en los grandes partidos".