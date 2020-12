Neymar habló de su lesión: "Mi llanto es de dolor, miedo, cirugía, muletas..."

El Paris Saint-Germain respira un poco tras las primeras pruebas realizadas a Neymar. El club fue escueto en su parte médico, pero descarta la fractura de tobillo. Y tras ello, el brasileño volvió a hablar.

No habíamos tenidos palabras del delantero, solo de 'O Pai do Craque', quien pedía más dureza con "la violencia" sobre su hijo. "¿Por qué los árbitros no paran esto de primeras? ¿Por qué esperan a la séptima, octava o novena falta?", criticó.

Pues bien, este lunes llegaron las primeras palabras de Neymar, que justificaba sus lágrimas mientras se iba en camilla: "Mi llanto es de dolor, desesperación, miedo, angustia, cirugía, muletas y otros recuerdos horribles", escribió en una historia de Instagram.

"Podría ser peor, pero una vez más Dios me libró de algo serio", continuó Neymar, que acompañaba el texto de su fotografía retorciéndose de dolor en el suelo contra el Olympique de Lyon.

"A recuperar y volver lo más rápido posible", concluye el brasileño. Al menos, el PSG puede descartar la baja de al menos tres meses por la posible fractura, aunque aún tiene que ver si los ligamentos se han visto afectados.