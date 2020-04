"Neymar hizo una prueba con el Madrid, pero no era su momento"

Han pasado ya muchos años desde que Neymar salió de su país natal para fichar por el Barcelona y transformarse en una estrella mundial. Pero pudo ser otro su destino. Ramón Calderón, en unas palabras para 'Al Mayadeen', contó que le hicieron una prueba en el Madrid.

"Él hizo una prueba muy joven y los que lo vieron, no sé quiénes fueron, pensaron que no era todavía el momento para que viniera al Real Madrid. Y eso ocurre muchas veces porque hay muchos jugadores que vienen siendo muy jóvenes para probar y no todos pueden quedarse en el Real Madrid porque no todos, en el momento que llegan, muestran las cualidades necesarias para jugar en el Real Madrid", afirmó.

"Es muy difícil jugar en este equipo. La afición es muy exigente porque ha visto jugar a los mejores y, aquí, el aficionado no anima porque a su equipo porque simplemente sea su equipo, sino cuando lo hace bien. La identificación del seguidor con el Real Madrid no es con su equipo y no es una identificación localista o regionalista, es una identificación con el éxito", explicó sobre la hinchada 'merengue'.

"Si el éxito no se produce, el aficionado no aplaude, no anima. Y yo he vivido años con los jugadores cuando yo estaba vinculado al club y muchos no entendían que, cuando las cosas iban mal y el público no los animaba, no los aplaudía, y yo les explicaba que eso es lo que ha construido la leyenda, que aquí nada se da por sentado, no se da por sentado que, porque un jugador llega al Real Madrid, ya va a triunfar, sino que tiene que demostrarlo", sentenció.