Neymar la lio en Twitch: ¡reveló por error el número de Richarlison!

Thibaut Courtois, el Kun Agüero, Sergio Reguilón... son muchos los futbolistas que comparten su afición por los videojuegos a través de Twitch, la plataforma de 'streaming'. Entre ellos también está Neymar Jr.

El delantero del Paris Saint-Germain suma más de 600.000 seguidores en su perfil, donde acostumbra a jugar a Counter Strike: Global Offensive, Battlegrounds o Among Us. Pero este domingo se hizo viral no por sus dotes como 'gamer'.

Durante su directo, el brasileño recibió la llamada de su compatriota Richarlison, quien era noticia por su expulsión ante el Liverpool. Para hacerlo ver, Neymar decidió mostrar su móvil a la cámara.

Ocurre que debajo del nombre del contacto también aparecía el número de teléfono del jugador del Everton, quien le dejó un mensaje en Twitter a Neymar para avisarle de la metedura de pata.

"Cinco minutos y ya tengo más de 10.000 mensajes. Gracias, Neymar", le puso el delantero al jugador del PSG, que tenía a más de 25.000 personas en ese momento viendo su directo.