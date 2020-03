Neymar le da largas al PSG

¿Qué pasará con Neymar? Se espera otro verano de infarto para el brasileño, el PSG y el Barcelona, club que ansía su regreso y que ya en agosto pasado intentó traerle de vuelta. El PSG le tasa en 150 millones por si tuviera que marcharse, pero la idea es que firme otro contrato.

Una renovación de la que se habla desde octubre y noviembre y, a la que, según las últimas informaciones, Neymar no ha contestado. El periodista francés Abdellah Boulma reveló este viernes que el brasileño aún no ha aceptado (ni declinado) la propuesta que el club francés le puso sobre la mesa.

Desde Francia se destaca que el 'crack' vive un buen momento en la ciudad y en club, que las lágrimas derramadas ante el Borussia Dortmund fueron de rabia, porque ya puede empezar a devolver la confianza recbida por el PSG. París sueña con un Ney reinando en Europa.

Se prevé que el Barcelona intente de nuevo su fichaje, aunque este vaticinio se hacía en tiempos anteriores al coronavirus. La pandemia atacará a las arcas de todos los clubes europeos, que sufrirán pérdidas si no regresa el fútbol cuanto antes. De momento, Ney pasa la crisis en su país y no ha dicho si renueva o no, según la información de Boulma.