Neymar lleva tres de cuatro octavos de final de Champions lesionándose

Son ya tres de cuatro octavos de final de la Champions League los que cuenta Neymar lesionándose. El brasileño lleva teniendo problemas físicos en esta fase del campeonato desde el curso 2017-18 hasta el actual, en el que no podrá jugar contra el Barcelona, como mínimo, en la ida.

En la 2017-18, los suyos se veían las caras con el Real Madrid y él tan solo pudo ayudar en el primero de sus enfrentamientos. Tuvo lugar en el Santiago Bernabéu y los 'merengues', al mando de Zinedine Zidane, encarrilaron el pase tras vencer por 3-1. Triunfaron en la vuelta por 1-2 además.

En la 2018-19, el conjunto galo tenía una cita con el Manchester United que se solventó también con fracaso. En esta ocasión, el '10' no estuvo en el verde en ninguna de las dos citas. La primera, en Inglaterra, terminó con 0-2, pero, en la vuelta, los entonces entrenados por Tuchel cedieron por 1-3.

En la 2019-20, con el Borussia Dortmund como contrincante, Neymar sí que pudo desplegar su atractivo juego y, de hecho, llevó a su equipo a la final del campeonato. A los alemanes se les derrotó por un global de 3-2 (2-1 en contra en la ida, 2-0 a favor en la vuelta).

En la actualidad, ya el curso 2020-21, no estará ante su ex equipo, el Barcelona, en el Camp Nou, y queda en el aire si Mauricio Pochettino podrá contar con él para la vuelta. Sería trascendental: en la única de cuatro eliminatorias de octavos que no se perdió, colaboró como protagonista en alcanzar la final.