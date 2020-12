"Neymar me encanta, pero fue el desencadenante de la decadencia"

Víctor Font, precandidato a la presidencia del Barcelona, ha explicado en 'Goal' todos los detalles de su proyecto, en el que el papel de Xavi Hernández tiene un papel fundamental. Además se refirió al futuro de Leo Messi y al posible regreso de Neymar al Camp Nou.

Preguntado por Jordi Majó, al que fichó y despidó a las horas por unos comentarios racistas, Font explicó: "Lo incorporamos y, al poco de anunciarlo, nos dimos cuenta de una serie de manifestaciones en las redes sociales que para nosotros cruzan las líneas rojas de nuestro proyecto. Tomamos una decisión complicada porque fue una gran sorpresa, pero creímos que tenía todo el sentido del mundo. Temas ideológicos no hay. Cuando digo cruzar líneas rojas me refiero a algún comentario o alguna referencia a mensajes machistas y homófobos".

Sobre la continuidad de Messi en el Barça, declaró: "Creemos que por encima del enfado y la frustración, que han debido ser muy grandes para llegar al punto al que se llegó en agosto, Messi quiere mucho al Barcelona. Llegó con 13 años, es 'culé' y lo que siempre le ha preocupado, y así lo ha sostenido, ha sido acabar su carrera en el Barcelona. En verano explicó en 'Goal' que su frustración viene de la falta proyecto. Creo que nos daría una oportunidad".

"Echamos a Valverde y fichamos a Setién, como si con un nombre se resolviera todo. Setién no funciona y vamos a por el mito Koeman, como si lo tapara todo. Ese es el gran problema del club y lo mismo pasaría con el caso de Leo. Es uno de los grandes activos y si se le puede retener hay que hacerlo porque hay que poner el mejor talento al servicio del entrenador, pero, al final, el proyecto y el club están por encima de todo. Si las piezas encajan, con independencia del resto, el proyecto funcionará", añadió.

Sobre los otros precandidatos que hablan de fichajes de la talla de Haaland y Neymar, comentó: "El socio es inteligente y sabe que por primera vez en la historia esto ya no va de prometer un nombre como pasó con Beckham en 2003 y si cuela, cuela. Ahora hay que generar ilusión de otra forma. Hay que apostar en la nueva generación, darle responsabilidad, acompañarla y darles las condiciones apropiadas para dirigir un futuro complicado, hay que animar al barcelonismo a tomar decisiones con el corazón y la cabeza. A finales de enero empezaremos a ir de subidón".

"Tenemos alternativas a Xavi, pero no las contemplamos"

"Neymar me encanta como jugador, pero no nos podemos ni plantear su fichaje, sin olvidar sus constantes pleitos y demandas, que nos dejó tirados y que fue el desencadenante de la decadencia", añadió.

Finalmente, comentó sobre el ex azulgrana Xavi: "Xavi genera ilusión porque no hay activos como él y es patrimonio del club, lo contrario sería anteponer mis intereses a los del Barcelona. Hay alternativas dentro del proyecto, pero no contemplamos esta posibilidad".