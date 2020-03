Neymar no está gordo, le falta ritmo

Las semanas de baja y la polémica celebración de cumpleaños podrían haberse dejado notar en el estado físico de Neymar en los últimos tiempos. El futbolista ya no luce el aspecto de jugador fino de Barcelona y en Francia se han preguntado si estaría incluso fuera de forma por sus excesos.

'L'Équipe' consultó diversas fuentes y ha llegado a la conclusión de que el futbolista no padece sobrepeso, sino que le falta ritmo de competición.

El entorno de Neymar ha negado rotundamente al medio que el jugador esté gordo. Una negativa a la que se ha unido el desmentido del propio PSG, que aseguró a 'L'Équipe' que Ney se mantiene en su peso, está fuerte y solo le falta un poco de ritmo.

En definitiva, que no está al nivel del mes de enero y todo es porque necesita más partidos. El primero podría tener lugar ante el Strasbourg este mismo fin de semana, aunque la Champions manda y, con la Ligue 1 resuelta, no se descarta que Tuchel le dé descanso para no forzarle más.

Las dudas en relación al estado físico de Neymar aparecieron después de una polémica fiesta del equipo parisino. Curiosamente, no es la primera vez que a Neymar se le critica por su peso. En enero de 2017, en Barcelona hubo dudas de cómo celebró las fiestas Neymar junto a los suyos.