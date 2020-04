Neymar no interesaría al Madrid

Que el Madrid siempre tuvo en buena estima a Neymar es sabido; siendo adolescente incluso hizo una prueba con el equipo blanco y se le hizo ficha. Pero desde la entidad blanca nunca quisieron hacer un despliegue sin precendentes por su fichaje, tampoco cuando el Barcelona activó toda la maquinaria el año pasado para traerlo de nuevo al Camp Nou.

Entienden en el Madrid que las formas para firmar a Neymar deben pasar por la buena sintonía con el PSG. Esto ya se demostró incluso con el lanzamiento de comunicados públicos. De fondo, está el deseo por Kylian Mbappé, del que se da por hecho que jugará en el Santiago Bernabéu más tarde o más temprano.

Revela 'Marca' que el Madrid se retiró de cualquier puja cuando vio que el PSG no vendía a Neymar. Las altas pretensiones del club francés no espantaron al Barcelona, que sí lo intentó hasta el final. Pero el mercado de fichajes de verano terminó con el brasileño sin moverse de París. En invierno no hubo nueva ofensiva, al menos, con el mismo empeño.

El citado medio señala que el Madrid no se planteará fichar a Neymar. El PSG sigue con su idea de mantener al delantero (máxime cuando el coronavirus afecta de lleno al mercado), aunque su gran anhelo es quedarse con Mbappé.

"Fui a Madrid varias veces, porque Florentino tuvo el sueño de llevarse a Neymar. El año pasado estuve con él, en mayo, en su oficina, e incluso me dijo que mantiene el sueño de fichar a Neymar", ha afimado Wagner Ribeiro, el agente que puntualmente ha trabajado con el futbolista. Según 'Marca', el club blanco no utilizó la vía de Ribeiro el pasado verano para tantear la opción de Ney.