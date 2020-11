"Neymar no puede volver al Barça después de lo que hizo"

En Barcelona ha comenzado la carrera para conseguir la presidencia del club, que se decidirá el próximo 24 de enero, fecha elegida para celebrar las elecciones. Por ello, varios precandidatos ya hacen campaña en los medios para reforzar su postura.

Entre ellos está Toni Freixa, que este martes pasó por 'El Larguero' y repasó la actualidad deportiva del Barça, declaraciones en las que dejó algún que otro recado a Neymar, actual jugador del PSG.

"No está entre los 30 mejores jugadores de Europa. Su rendimiento está al nivel exigido y no puede volver al club después de lo que hizo", dijo el precandidato cuando se le preguntó por una hipotética llegada del brasileño.

Sobre la posible salida de Leo al Manchester City, el catalán dijo: "Habría que preguntarle a Guardiola y a él. No sé si esa voluntad sigue".

Además, aún en clave Messi, explicó qué pasaría si no siguiera el astro argentino en el Barça. "Lo más importante del Barça es el propio equipo, es un club de 120 años de historia. No dependemos de nadie, pero Messi ha sido todo y plantearemos las condiciones para que siga. Aun así, no es una cuestión que me quite el sueño".