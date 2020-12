"¿Neymar? Nos tiene que preocupar más que Messi no se vaya a París"

El próximo 24 de enero se llevarán a cabo las elecciones a la presidencia del FC Barcelona. En ella habrá alguien veterano en esto como Agustí Benedito, quien ya se presentó a los dos últimos comicios sin éxito. Ahora, dice llevar un programa que rompe completamente con las presidencias de Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell.

"Tenemos un proyecto de club muy pensado durante muchos años. Las ideas de dónde ha de ir el Barça las tenemos claras. Además, miles de socios nos votaron en las dos elecciones anteriores y muchos miles más se han animado a dar el paso. Tenemos un apoyo permantente y consistente. Tampoco víamos otro programa con el que nos pudiéramos identificar", dijo Benedito en una entrevista para 'L'Esportiu' catalán.

En este medio, el empresario destacó la gravedad de la economía azulgrana y quiso mantener los pies en el suelo. Por ello, fue haciendo el cuerpo a la posible salida de Leo Messi: "Creo que hay que ser sincero con los socios, han de saber que costará mucho que cambie de opinión. Cuando vi a Neymar decir que quería que el año que viene jugasen juntos, entendí muchas cosas".

"El PSG es propiedad de Catar, donde se jugará el Mundial en dos años. Han invertido más de 200.000 millones de dólares y Messi entra en sus planes. Si le quieren, no podremos competir. Los candidatos que dicen que le harían un contrato vitalicio podrían empezar a considerar la posibilidad de que no siga. Está claro que me encantaría que siguiera, pero tenemos que ser realistas. Y hablar también de la situación económica, que nos obliga a reducir a la mitad la masa salarial", agregó.

Y en este sentido, criticó a quienes prometen el fichaje de Neymar: "No lo entiendo, es imposible. Es que la situación económica es muy grave, por mucho que estemos en campaña. ¿Cómo pagaremos la ficha de Neymar? Nos tenemos que preocupar de que Messi no se vaya a París, no de traer a Neymar".

De paso, Benedito arropó a Koeman: "El año 2015, cuando se hablaba de que Luis Enrique no continuaría, hablamos un par de veces con él en Londres y Rotterdam. Es un tipo valiente y le creo, apuesta por la plantilla y creo que tendrá una etapa larga en el club. Es el hombre idóneo para apostar por La Masia y llevar al equipo en esta situación".

Sobre el pasado reciente del Barça, fue muy crítico con los mandatos de Bartomeu y Sandro Rosell: "Bartomeu es el responsable de situar al Barça en la crisis económica más grave de su historia. La situación económica es de máximo riesgo y esto es su culpa, de la misma persona que hizo un pacto para no pagar ni él ni Rosell, que prefirió condenar el club por un doble delito fiscal. Es el peor presidente que hemos tenido nunca. Ha hecho un desastre increíble".

Para él, el club entró en barrena con la salida de Neymar: "Hay un punto de inflexión que es precisamente cuando dejamos que nos quitaran a Neymar, y remarco el 'dejamos'. Aquellos 222 millones vinieron muy bien porque tuvimos pérdidas de 150, pero después hicimos dos inversiones de más de 300 millones en Dembélé y Coutinho que no han salido bien. Desde que Neymar se fue, hemos ido por un camino de piedras".

"Tenemos que evitar que el club se convierta en sociedad anónima, porque sería hacer desaparecer al Barça, ya sería otra cosa. Se deben tomar decisiones dolorosas que afectarán directamente al primer equipo de fútbol. La masa salarial se tiene que reducir a la mitad y apostar por La Masia. Se necesitan decisiones urgentes y valientes para salir en un par de años de aquí", concluyó.