O Neymar al Barça o Mbappé al Madrid, una encrucijada para el PSG

El Paris Saint-Germain sufre un mal de club grande: sus estrellas están siempre en el ojo de los clubes más poderosos. Esa situación se acentuó desde que juntó a Neymar y Mbappé en el mismo plantel. Continuamente se habla de la salida de ellos, pero este verano pueden darse las tres circunstancias que deriven, al fin, en la ruptura de su sociedad mágica.

De hecho, el tridente como tal se acabará. Cavani, la tercera pata, acaba contrato y no renovará salvo sorpresa mayúscula. Pero no puede acabar ahí la cosa. O bien Kylian Mbappé o bien Neymar Jr. podrían salir también.

Primero de todo, porque quienes le pretenden no son clubes cualesquiera. Tampoco antojos. El Real Madrid está enamorado de Mbappé y el Barcelona anda obsesionado con el regreso del brasileño. No es un rumor más, es el continuo runrún con el que ambos viven desde hace un par de temporadas, e intensificado en el último año.

Casi nadie duda de que el idilio entre el delantero galo y el Madrid de Zidane acabará haciéndose realidad antes o después. En cuanto a Neymar, ya se le intentó fichar el pasado verano para volver a reunirlo con Messi, y ese deseo no se ha apagado.

Segunda cuestión importantes: ambos echan balones fuera cuando se trata de su renovación. Por el momento, pese a tener contrato en vigor con el PSG, ambos se niegan a ampliar su vínculo. Especialmente llamativo es el caso de Mbappé, al que su club quiere convertir en bandera con un contrato estratosférico, pero ni así.

En el caso de Ney, conviene no olvidar que no renovar ofrece al Barça un salvoconducto para incorporarle sin necesidad de negociar siquiera con los franceses (algo que ya ha quedado demostrado que no es nada fácil). Si el brasileño siquiera con su primer contrato, podría acudir a la FIFA para que fijara la cuantía con la que podría sacarlo de allí.

Seguramente, mucho tiene que ver en ello el tercer factor, el europeo. Todo es facilidad y tiranía en Francia, donde casi engulle cada competición que disputa, como se volvió a demostrar ante el Lyon. Sin embargo, la Champions muestra otra cara más cruel. Tras dos eliminaciones seguidas en los octavos de final, el 2-1 de la ida en Dortmund amenaza seriamente con otro varapalo continental.

Y ello podría llevar a los jugadores a desear su salida, puesto que la intención de ir al Parque de los Príncipes era la de participar de un proyecto ganador que luchara por altas cotas y grandes títulos. Y ganar los tres títulos de Francia no sacia el hambre de dos devoradores de gloria.

Si Barcelona y Real Madrid mueven bien sus hilos, estaríamos asistiendo a la última temporada de Nasser Al-Khelaïfi viendo juntos a la dupla con la que soñó que se convertiría en el dominador del fútbol continental.