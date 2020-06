Neymar pierde a sus amigos

Neymar sorprendió con su marcha al PSG, pero allí se reunió con varios compatriotas. Según él, fue una de las cosas que le motivó a irse al club galo. Pero de todos ellos, ya solo quedan dos.

Se queda solo. Se fue a un equipo en el que estaban Marquinhos, Thiago Silva, Thiago Motta, Lucas Moura y Dani Alves, quien llegó con él, pero ya solo estará con el primero de ellos. El 'clan brasileño' poco a poco se ha ido disolviendo.

Sin duda habrá hecho nuevas amistades en este tiempo, pero no es lo mismo. La complicidad de Ney con sus compatriotas nunca la podrá alcanzar con Mbappé, por ejemplo.

Y esto no hace sino alimentar los rumores sobre su posible marcha del PSG, de vuelta al Barcelona. Allá también tiene amigos, que no compatriotas (quitando a Neto y Arthur). No oculta sus ganas de reunirse con Messi y Suárez.

Qué ocurrirá con Neymar este atípico verano es una verdadera incógnita, pero una cosa está clara: la próxima temporada el 'clan brasileño' del PSG, salvo fichajes sorpresa, estará bajo mínimos. Y eso, para un futbolista que necesita ser feliz para jugar bien, puede ser un hándicap.