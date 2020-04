Neymar podría volver ya a París

Cuando comenzó a extenderse el virus y se decretaron los estados de alarma hubo una desbandada en el PSG. Jugadores como Neymar, Thiago Silva o Keylor Navas se marcharon a sus países.

El delantero brasileño ha estado dejándose ver por las redes sociales en un confinamiento en el que no conoce el aburriento. Eso sí, Ney sigue cada plan de trabajo del club francés.

Como informó 'Le Parisien' y de cuya información se hizo eco el diario 'AS', el extremo podría hacer las maletas para volar hacia París y estar ya cerca del PSG para cuando se sepa una fecha para regresar al trabajo.

Lo puede hacer siempre y cuando se culpan tres requisitos. El primero de ellos que tenga un domicilio en Francia, el segundo que tenga un permiso válido y el tercero que pueda encontrar un avión privado para volar.

Estas tres normas las cumple Neymar, así que no tiene nada que le impida no estar en Francia a la espera de los acontecimientos. Eso sí, Neymar no volverá, presumiblemente, hasta que haya una fecha confirmada.