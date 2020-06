Neymar recordó la polémica expulsión por la máscara: "Me puse furioso, loco"

A través de su canal oficial de YouTube, Neymar recordó el episodio de la máscara en la Copa Libertadores de 2011, cuando le expulsaron por ponerse una careta con su cara tras anotar un gol.

Pero el brasileño tenía ya una amarilla y desconocía que celebrar un tanto de esa forma sería castigado con la segunda cartulina, por lo que terminó expulsado de un partido que Santos terminó ganando por 3-2 ante Colo-Colo.

"Ahora nos reímos, pero el episodio de la máscara... Cuando aquello pasó fue algo muy loco porque nadie sabía que si lo celebrábamos de esa manera recibiríamos tarjeta amarilla. Yo ya tenía una tarjeta. Me echaron la segunda, por lo que fui expulsado. Me puse furioso y loco. Incluso intenté decirle al árbitro que la máscara era mía y que no había que darle demasiada importancia", recordó el brasileño.

Y añadió: "Pero, al final, no pude hacer nada y no pude jugar uno de los partidos más importantes de la fase de grupos. Si no recuerdo mal, para ese partido perdimos a dos jugadores. Los dos fuimos privados de estar. Pero Ganso y Danilo fueron dos jugadores muy importantes en ese duelo. Jugaron muy bien, tomaron la responsabilidad y conseguimos ganar".

Un Neymar que en las últimas horas le habría desvelado a sus compañeros del PSG su deseo de regresar al Barça este mismo verano, poniendo así punto y final a su etapa en el Parque de Los Príncipes.