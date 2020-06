Neymar recordó su máscara ante Colo-Colo

Corría el 6 de abril de 2011 cuando Santos y Colo-Colo se enfrentaron en la Copa Libertadores. El 'Peixe' necesitaba ganar para no desperdirse del torneo y ahí apareció la calidad de Neymar.

En uno de los tantos que marcó ante Colo-Colo, Neymar no tuvo más ocurrencia que sacarse una máscara con su propia cara, por lo que el colegiado le enseñó la segunda amarilla y por tanto la expulsión.

"Ahora nos reímos, pero en ese momento me volví completamente loco. Nadie sabía que no podía celebrar así porque me darían una amarilla. Estaba asqueado, loco", aseguró Neymar en su canal de Youtube.

El jugador brasileño explicó los momentos posteriores. "Incluso llegué a decirle al ábitro que la máscara era mía, que no era para tanto, pero no hubo forma", aseguró el ahora jugador del PSG.

Santos, que tenía encarrilado el partido con el 3-0 marcado por Neymar, sufrió para mantener la victoria, pues a la expulsión del delantero se le unió posteriormente la de Zé Eduardo.