Neymar se desmarca del Barça: "Me siento cómodo en París"

Neymar es uno de los grandes jugadores del momento. Eso hace que siempre se especule sobre la posibilidad de un cambio de aires.

El Barcelona, su ex equipo, ha sonado como posible destino para el 'crack'. Con las elecciones como telón de fondo, algunos precandidatos le han incluido en su lista de deseos. Otros, por el contrario, descartan totalmente su regreso.

Ajeno a todas esas voces que llegan desde España, Neymar parece centrado en el PSG. "Me siento cómodo en París, me he adaptado", dijo Neymar en una entrevista concedida a 'PokerStars'.

El atacante parece tener un plan a largo plazo en el Parque de los Príncipes. Su sueño es poder tener a Leo Messi junto a él.

No solo Neymar parece dispuesto a extender su vínculo con el PSG. Mbappé, otra piedra angular del proyecto del club galo, también estaría en negociaciones para prorrogar su estancia en el Parque de los Príncipes.

En cualquier caso, el futuro de Neymar ahora está relegado a un segundo plano. La principal preocupación del atacante es recuperarse tras la dura entrada que le hizo Thiago Mendes en el PSG-Olympique de Lyon. Tuchel es optimista y confía en que pueda jugar ya este fin de semana.