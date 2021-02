Neymar se harta de las críticas y las entradas: "No sé cuánto tiempo aguantaré"

Neymar está harto. Así lo da a entender en la publicación que compartió en Instagram poco después de conocerse que será baja durante cuatro semanas. Se perderá la ida ante el Barça de Champions y es duda para la vuelta, pero parece que el brasileño tiene otras preocupaciones más importantes.

Y es que el brasileño del PSG, como dijo en redes, ya se ha cansado del juego violento que recibe en los partidos: "A veces me siento incómodo, regateo y soy golpeado constantemente. No sé si el problema soy yo o lo que hago en el campo... Me entristece que técnicos o jugadores me digan que me tiro, 'mimado', 'llorón' o que tengo que ser derribado. Solo quiero ser feliz jugando al fútbol".

"Sinceramente, me entristece y no sé cuánto tiempo puedo aguantar, solo quiero ser feliz jugando al fútbol. Nada más", advirtió el brasileño.

Antes de desahogarse, Neymar explicó cómo se sentía ante una nueva lesión que, además, le vuelve a apartar de la Champions, algo que se repite en las últimas temporadas: "La tristeza es grande, el dolor es inmenso y el llanto es constante. Una vez más me detendré un rato para hacer lo que más amo en la vida, que es jugar al fútbol".

Estas palabras llegan tras otro parón obligado para el brasileño. Cayó lesionado ante el Cannes en la Copa de Francia por una dura entrada de Yago y Pochettino tuvo que cambiarlo por Mbappé.