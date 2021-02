Neymar se quejó del árbitro y borró el mensaje inmediatamente: "Broma de penalti"

A los 27 minutos de partido, el Barça logró adelantarse en el marcador. Leo Messi batió a Keylor Navas magistralmente desde el punto de penalti y puso el 1-0 en el marcador, en un partido en el que Neymar tuvo que conformarse con verlo desde casa.

La pena máxima se decretó por una caída de Frenkie de Jong en el área ante la que el colegiado no dudó. El neerlandés buscaba un envío aéreo y cayó al suelo ante la presencia de Kurzawa.

El del PSG zancadilleó involuntariamente al ex del Ajax. Este, tras el toque de su rival, tropezó y fue al piso. El colegiado no dudó y señaló penalti, una decisión con la que Neymar no parecía estar muy de acuerdo.

El brasileño, ex jugador del Barcelona, tuiteó poco después de la decisión de Kuiper. "Broma de penalti", rezaba el mensaje con emoticonos de risa, pero este fue borrado casi inmediatamente. Sin embargo, algunos usuarios tuvieron tiempo para capturar el tuit.

Neymar ya fue sancionado la pasada edición de la Champions por algo así. Se quejó en Instagram por el arbitraje en la eliminatoria ante el Manchester United y le acabó saliendo caro.