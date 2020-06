"Neymar tendría que luchar mucho para ser titular en Flamengo"

Filipe Luis ha levantado ampollas en los seguidores de Neymar. El ex del Atlético de Madrid aseguró que el brasileño del PSG no entraría en el once inicial de Flamengo.

"Ahora mismo los jugadores europeos lo tendrían muy difícil para hacerse un hueco en Flamengo. Creo que incluso Neymar tendría que luchar mucho por un sitio de titular", explicó en los medios oficiales del conjunto brasileño.

El lateral se siente "orgulloso" de estar en las filas de Flamengo e incidió en el papel del club. "No debe haber sido fácil construir una estructura así", confesó.

Eso sí, el ex del Atlético de Madrid quiso matizar sus palabras para que "no se tomen las palabras tan en serio". "Sí que jugaría, pero de lateral izquierdo", añadió.

"La manera de trabajar y entrenar no tiene nada que envidiar a la de Europa. La pena es no tener 28 años para poder estar más tiempo y ganar más títulos. El grupo es maravilloso, el entrenador es bueno y la dirección lo está haciendo genial", sentenció Filipe Luis.