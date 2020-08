Neymar vive su "mejor momento en París" y apunta a la Champions

Neymar parece estar atravesando su mejor momento en París. El 'recordman' del PSG, en un escrito publicado en su página web un día después de cumplir tres años en su actual equipo, mostró su cara más feliz y ambiciosa en el Parque de los Príncipes.

"Estoy en mi mejor momento desde que llegué a París, el equipo es como una familia. Queremos conseguir también el título de la Champios. Lucharemos porque nunca hemos estado tan cerca", comentó el delantero brasileño.

El discurso del ex del Barça, que parece volver a tener cerradas las puertas del Camp Nou, sonó maduro. "Durante estos tres años he adquirido mucho conocimiento. He vivido momentos alegres y otros complicados, especialmente cuando las lesiones no me dejaron jugar. Con la ayuda de mis compañeros pude superarlo y centrarme en lo que realmente importa, nuestro desempeño en el campo que se traduce en títulos. Nuestros seguidores, el club y todos los fans pueden ver la entrega de nuestro equipo en cualquier partido", compartió.

Además, Neymar habló de cómo se ha ido adaptando al fútbol galo. "Los ajustes pasan de un partido a otro. Es un tipo de fútbol con marcajes pesados, con jugadores jóvenes con mucha habilidad y rapidez. Mi recurso es driblar para llevarme al defensa y ayudar a mis compañeros a que marquen. Así es como me gusta jugar".