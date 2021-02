Neymar y Dembélé: osados, de rendimiento desigual y socios de la enfermería

La eliminatoria de octavos de final de la Champions entre Barça y PSG asoma. Dos clubes que durante los últimos años se han visto pocas veces sobre el verde pero que han mantenido relaciones a distancia en cuanto a traspasos, rumores o renovaciones. El último ha sido Leo Messi, pero en el pasado, ya en 2017, fue Neymar (que no estará disponible este martes por lesión) el tanteado por los franceses. Un interés que terminó en un fichaje histórico a cambio de 222 millones de euros.

Fue entonces cuando el Barça se puso manos a la obra para reconstruir al equipo. Además de Philippe Coutinho, el cuadro azulgrana apostó por Ousmane Dembélé (135 millones), un futbolista de perfil parecido al de Neymar con un claro enfoque en el uno contra uno. Cuatro años después, BeSoccer Pro tira de estadística para analizar el paso de uno y otro en una mirada al pasado.

Más allá de su rendimiento sobre el césped, la mala fortuna se ha cebado con ambos durante todas estas temporadas. Las lesiones les han lastrado y no les han permitido tener esa continuidad que les hubiese gustado para explotar su mejor fútbol.

Desde el inicio de la temporada 2017-18, cuando uno fue a París y el otro a Barcelona, se han ausentado prácticamente en la mitad de los partidos de PSG y Barça. Entre sanciones (y sobre todo lesiones) Neymar se ha perdido el 46.9% de ellos, mientras que Dembélé eleva el porcentaje al 50.2%. Dos fichajes que aspiraban a tener más importancia y que, por ello, no han rendido todavía al nivel y con cierta regularidad que se esperaba en el momento del gran desembolso.

El brasileño mantiene su rol de crack

Pese al gran estado de forma que vive actualmente, los primeros años de Dembélé en la Ciudad Condal hacen que sus números no sean tan buenos como se podría esperar de él. Ahora sí ha ganado esa cualidad de ser más constante y ofrece la versión que se esperaba de él al llegar de Dortmund.

Neymar, más allá de sus lesiones, no defrauda en el PSG cuando se calza las botas. Promedia 0.86 tantos y 0.42 asistencias por partido, mientras que 'Dembouz' se queda en 0.39 dianas y 0.32 pases de gol. El brasileño mantiene esa cualidad de ver portería con facilidad y, además, es el principal especialista a la hora de lanzar los penaltis en su equipo. Su olfato, más afinado.

A la hora de crear peligro, el francés centra más (1.2) que Ney (0.48), pero es el '10' el que más lo intenta de cara a la meta rival de los dos con 1.99 disparos por encuentro, por los 1.12 del atacante galo. En pases al área se impone también el ahora pupilo de Mauricio Pochettino: 7.28 a 4.79.

Privilegiados del uno contra uno

Verticalidad y velocidad son cualidades que definen a los dos protagonistas. Han sido tocados por una varita en el don del desborde y eso también se refleja en las estadísticas. En el fútbol, al más alto nivel, es un tesoro poder tener a futbolistas así.

Neymar se impone en regates por duelo (14.72) a Dembélé (9.43), pero mantienen casi el mismo porcentaje de acierto: 50.74% del brasileño por el 50.09% del francés. Ney lo intenta más, pero el 'Mosquito' tiene el mismo éxito. El crack del PSG sí que recibe más faltas por partido (4.53) que el jugador del Barça (1.57). Algo de lo que ya se ha quejado su entorno alguna que otra vez.

Más allá de la habilidad con el regate, ese papel protagonista de Neymar en su equipo le lleva a realizar más acciones ofensivas durante un encuentro que Dembélé. Promedia más duelos en ataque con éxito (11.58) que el '11' del Barça (6.72), pero también comete más fallos por ello. Hasta 18.45 pérdidas promedia por choque, mientras que el galo se queda algo por debajo: 14.35.

Una radiografía a ambos futbolistas que, por ahora, no mantienen el mismo rol en PSG y Barça. Neymar fue firmado para capitanear el proyecto parisino, mientras que Dembélé es una apuesta de futuro... que ahora parece que comienza a carburar. El brasileño, que no estará en el Camp Nou este martes, será una baja muy sensible para los de Pochettino... y los datos así lo evidencian.