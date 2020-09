Neymar vuelve para jugar ¿su último partido de Ligue 1 en 2020?

El PSG se mide este domingo al Reims (21:00) en un partido donde estará de vuelta Neymar. El brasileño cumplió la semana pasada su sanción de dos partidos por golpear a Álvaro González en el 'Clásico' francés contra el Olympique de Marsella.

Thomas Tuchel confirmó que el delantero estará disponible y jugará. "Neymar estará de vuelta con nosotros, así como Diallo y Paredes. Hemos hecho una gran semana de trabajo y con mucha calidad", explicó el técnico.

Durante su comparecencia, el alemán también se quejó por lo que considera un doble rasero a la hora de sancionar a los jugadores de PSG y Marsella. Además, profundizó en su once para el Reims.

"Todavía no he decidido si jugaré mañana con mis cuatro delanteros. Kehrer y Bernat no jugarán este domingo con nosotros, Gueye es duda", añadió Tuchel.

Lo curioso de la situación es que Neymar volverá y jugará el que puede ser su último partido del año con el PSG en la Ligue 1. Esto se debe a que la Comisión de Disciplina de la LFP tiene previsto reunirse este miércoles para decidir una posible nueva sanción para el delantero.

Neymar se enfrenta a una grave pena después de que las cámaras le captaran supuestamente llamando "chino de mier**" a Hiroki Sakai. Hasta diez partidos le podrían caer al brasileño, lo que le haría no volver a jugar en Ligue 1 hasta 2021. Misma situación que la de Álvaro por presuntamente decirle "mono de mier**" al futbolista del PSG.