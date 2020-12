"¿Neymar y Messi juntos? Hay que tener a los mejores aquí"

Ronald Koeman tiene claro que quien tiene que decidir si se queda o si se va del Barcelona esta temporada o a finales de la misma es Leo Messi. En la rueda de prensa previa al duelo contra el Cádiz, el técnico analizó la situación del capitán, del que se ha dicho que su salida beneficiaría económicamente a la entidad.

"Si alguien decide por el futuro de Leo, es él mismo. Los comentarios de fuera no me interesan, si vienen del club no nos ayudan. Los comentarios de fuera no los puedes controlar, los de dentro es diferente", respondió después de que le preguntaran por Messi.

Uno de los análisis más importantes fue el de Carles Tusquets, presidente de la gestora del club, que dejó claro que lo más viable había sido la venta de la 'Pulga'. "Respeto opiniones, pero Messi debe decidir su futuro y no me gustan los comentarios en ese sentido", dijo el técnico sobre ello.

Y dio más detalles en el plano económico: "Yo he llegado a un acuerdo con el club como entrenador y los jugadores, también. No estoy muy preocupado, es una situación complicada para todos los clubs. Sí espero que el fútbol sea con público pronto".

También dejó caer que le agradaría el fichaje de un jugador como Neymar: "Hay que tener a los mejores jugadores aquí; como entrenador, quieres tener a los mejores del mundo. Como club, tienes que intentar tener a los mejores aquí. ¿Él y Messi juntos? No me gusta hablar de casos individuales, pero, como 'culé', quieres ver a los mejores en tu equipo".

Volviendo al duelo ante el Cádiz, el entrenador destacó el aspecto defensivo de los de Álvaro Cervera. Espera tener el protagonismo, aunque habrá que esperar con la pelota en los pies: "Normalmente, tendremos mucho balón ante una defensa como la del Cádiz. Habrá que tener paciencia".

Para este choque, regresan a la lista Messi, Coutinho o Ter Stegen, por ejemplo, pero también Araujo, que al fin está de vuelta tras su lesión: "Ha estado un tiempo fuera, tiene opciones de jugar, pero debo decidir cuándo. Hay más partidos por delante".

Los tres puntos se antojarán vitales, pues el Barcelona no está en lo más alto, que es a lo que aspira, y el Atlético de Madrid es candidato al título: "Gana sus partidos, encaja pocos goles, la temporada es larga, pero nosotros no podemos perder más puntos y hasta final de año hay que ganar todos los partidos".

Otro jugador que está ganando protagonismo es Braithwaite. "Es un '9' que alarga el campo, tiene profundidad, hace un trabajo que los demás pueden aprovechar. De momento hay que aprovecharle porque está muy bien y tiene efectividad", analizó sobre él.

Que se entienda con el 'renacido' Dembélé, vital: "Ha mejorado físicamente desde principio de temporada, poco a poco va cogiendo más confianzas. Está alegre, se nota que está contento. Estoy muy contento con su rendimiento, seguimos trabajando para mejorar cosas con él".

La zaga es otro aspecto vital en este Barcelona y Koeman repasó la situación de un efectivo con el que cuenta y otro con el que podría contar. Sobre Umtiti, dijo: "Ha jugado 60 minutos en un partido de entrenamiento con el B. No tuvo molestias y eso quiere decir que está cerca. No sé cuándo, pero dentro de poco estará en la lista".

Sobre Eric García, que podría incorporarse si se llega a un acuerdo con el Manchester City o si se desvincula del cuadro inglés, aseveró: "Es demasiado pronto para hablar de fichajes. Recuperamos a Araujo, Umtiti está cerca. En enero veremos cómo está la plantilla y se hablara con el presidente nuevo. También depende si hay dinero o no".

Analizados los jugadores en plantilla y uno que podría llegar, el técnico habló sobre la vuelta del '12', la afición: "En todos los países estamos mirando cuándo es posible tener gente en los estadios, pero depende del COVID-19 y no somos doctores que sepamos de la pandemia, No hay que forzar porque la salud es lo más importante".

Le insistieron a Koeman por los precandidatos a la presidencia del club y contestó: "Ya he dicho varias veces que no estoy preocupado porque no sé qué puede pasar en las elecciones. Cuando se sepa, hablaremos. Hasta ese momento lo mejor que puedo hacer es concentrarme en los partidos".