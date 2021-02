Neymar y Roberto Torres, los ídolos de Álex Berenguer

Álex Berenguer está viviendo una buena temporada en el Athletic. El extremo navarro ha concedido una breve entrevista al diario 'Mundo Deportivo' en la que explica cómo está siendo su primer año en Bilbao.

Llegó en el pasado mercado estival, procedente del Torino, un club en el que llegó a alcanzar cierta notoriedad. "Allí, en Turín, hay dos equipos: la Juve y el Torino. También me reconocían casi siempre, me paraban, me pedían fotos", explicó.

"Aquí por ahora, con el tema del COVID-19, me están respetando un poco más", añadió Berenguer, entre risas. "Con esto de las mascarillas al final vas un poco más camuflado, pero cuando voy por el centro me suelen reconocer", matizó.

Cuestionado por sus referentes, Berenguer sorprendió. "El jugador que más me gustaba era Neymar. Por las cosas que hacía en el campo, que son cosas muy difíciles de hacer", valoró.

"También me orientaba mucho por Roberto Torres. Siempre ha estado en Osasuna, siempre me ha gustado. Polivalente, juega por la derecha y la izquierda, le pega con las dos piernas. Era mi orientación", dijo también.

Y acabó bromeando al respecto de cómo fue su vuelta a Pamplona, cosa que ocurrió a finales de octubre. "Con el tema del COVID tampoco he ido mucho, pero siempre que he estado ningún problema. Mucho respeto", comentó, entre risas, Álex Berenguer.