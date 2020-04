Neymar no acostumbra a tener buena relación con los colegiados. Su forma de jugar siempre exige la mayor concentración de los colegiados, que muchas veces piensan que exagera en sus caídas o provocaciones.

Björn Kuipers es uno de los que ha tenido sonados encontronazos con el crack. El técnico habló con la televisión de los Países Bajos y recordó su trayectoria de enfrentamientos con el crack brasileño.

Para empezar, al árbitro internacional le recordaron lo sucedido en el Mundial de Rusia. En el choque entre Brasil y Costa Rica, Neymar se fue al suelo en el área después de un agarrón y el colegiado pitó penalti. Tras la revisión en el VAR, se echó para atrás.

"No siento nada", dijo al ver las imágenes. "Neymar y yo no volveremos a ser amigos", continuó el árbitro cuando le insistieron. Aquel día, el atacante le llegó a insultar hasta en tres ocasiones, aunque no fue expulsado, y le recriminó al colegiado que le tocara.

Curiosamente, aquel no fue el único roce entre ambos. Neymar y Kuipers también tuvieron un nuevo encontronazo poco después en la Champions League. Fue en un partido ante el Nápoles en el que el astro le recriminó su forma de pitar.

"El árbitro es un ser humano y puede tener errores, aunque alguno sea tan claro como fue el penalti. La forma en la que ha tratado a los jugadores ha sido una falta de respeto. Por eso perdí el control y tuve unas palabras con él. Tiene que respetar a todos los jugadores. No por tener un silbato o una tarjeta está por encima", dijo entonces, a lo que Kuipers le respondió: "No le dije nada irrespetuoso".

Por lo visto un par de años después, las cosas no han mejorado entre los dos y ya no parece que vayan a hacerlo nunca.