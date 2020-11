Ni Correa, ni Joao, el cambio de estilo es por Suárez

Simeone atendió a los medios en la habitual rueda de prensa previa a todo partido de Champions que se precie. Llega el Atleti en una buena dinámica a Moscú, al menos en Liga, y Simeone trató de explicar por qué.

El Cholo empezó analizando a su rival, el Lokomotiv de Moscú. "Nos vamos a enfrentar a un equipo muy competitivo. Los registros de los últimos 14 partidos hablan por sí solos. Sus derrotas fueron por el margen de un gol, siempre son partidos cerrados y competidos", dijo.

"Hay que irse al 15º partido para ver un 2-0 a favor del Lokomotiv. Un equipo que compite así siempre está cerca del objetivo. Llevaremos el partido a donde creamos que podemos hacer daño", añadió Simeone.

No quiso buscar comparaciones con el último duelo ante los moscovitas, acaecido hace un año. "No sería justo opinar sobre si mejoró o no el Lokomotiv. Ahora lo veo replegarse muy bien, contragolpear rápido con fortaleza defensiva y que sabe qué hacer en el terreno de juego. Eso les hace competir muy bien como están compitiendo", explicó.

Tampoco quiso empezar a poner notas a su equipo. "No nos interesa valorar hasta hoy, porque seguimos de lo que viene, que es el Lokomotiv. En consecuencia de lo que hagamos aquí nos valoraran", respondió.

"El equipo está bien, con una inercia positiva y una buena dinámica, lo dije en el 0-0 con Villarreal, también tras perder con el Bayern y al ganar a Osasuna. Ahora viene un rival duro que nos va a exigir al máximo", apuntó también.

E insistió en que no es que el Atleti cambie su estilo, es que lo adapta a sus jugadores. "Siempre las características de los futbolistas te marcan el camino a buscar y los entrenadores buscamos potenciar al equipo", explicó.

"Estamos yendo por este camino, hablar de lo que puede venir y nos imaginamos no lo comparto, el futbol es muy dinámico. Nosotros vamos a mantener esto del partido a partido y según la fuerza, la energía y lo que veamos en ellos entrenamientos, buscaremos lo que necesitamos", insistió Simeone.

Negó sentirse más valorado fuera que en España. "Creo que en principio los entrenadores valoramos la regularidad, porque conocemos su dificultad. Te lo da la fuerza del club y como grupo de trabajo y creo que eso lo valora mucha gente", contestó.

También negó que el nuevo modo de jugar haya sido por Correa y Joao Félix. Su respuesta fue reveladora. "Creo que todo esto se genera a partir de la presencia de Suárez. Hay una necesidad de abastecerlo, con Costa y Morata tienen otras características al espacio y terreno largo", dijo.

"Buscábamos otras situaciones. Luis necesita mas gente cerca de él, vivir donde hace daño y el equipo trabaja en búsqueda del camino de lo más complicado, que es el gol", añadió el Cholo.

Se le nota encantado con Suárez. "Las características de Suárez nos generan tener esta inquietud para potenciar su situación de juego. Con Falcao jugábamos de una manera, con Costa de otra y con Suárez nos tenemos que enganchar a una situación nueva con la que estamos conviviendo", continuó.

Y acabó abordando el problema de los penaltis. "Somos el equipo que más ha fallado en la historia de la Liga. Seguiremos buscando opciones para tener más contundencia, pero es fútbol. Los porteros mejoran y hay veces que puede ser gol y otras que hay un portero", dijo Simeone, para finalizar.