Ni dos palabras duró: Suárez rompió a llorar

Luis Suárez tiene nuevo equipo. El Atlético de Madrid se ha hecho con su fichaje. Está feliz por empezar una nueva andadura, pero también triste por lo que deja en el Camp Nou.

En el acto de despedida, Bartomeu le dio las gracias por su paso por el FC Barcelona. Inmediatamente después, dio la palabra a Luis Suárez, pero rompió a llorar.

Apenas había empezado a hablar cuando se resquebrajó. La emoción pudo con Luis Suárez que, entre lágrimas, trataba de recuperar la compostura.

"Esto es muy difícil para mí, es un imprevisto porque no tengo nada preparado. Solo puedo agradecer al club desde el principio que confió en mí en 2014 sobre las condiciones que tenía", consiguió decir finalmente el charrúa.

Se va con la maleta cargada de experiencias. "Me llevo amigos. Lo bueno lo hemos disfrutado muchísimo, lo malo más todavía. Me quedo con todo lo bonito, que mis hijos me hayan visto levantar trofeso, hacer goles en el Barcelona. Agradezco a la afición por todo el cariño que me han dado desde el principes. A los 'culés' les digo que soy uno más para siempre", continuó.