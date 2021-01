Ni la gran racha del United enchufa a Van de Beek: ¡solo 852 minutos!

Pasan las semanas y Donny Van de Beek sigue siendo intrascendente en el Manchester United. El centrocampista neerlandés, llegado como fichaje estrella en verano a Old Trafford, sigue convirtiéndose en uno de los peores traspasos de todo 2020.

Ni el buen momento del Manchester United, en el que todo parece ir bien y que ha reenganchado hasta a Paul Pogba, ha surtido un efecto similar en él.

Ya no se sabe si es falta de adaptación o que el futbolista no está dando el nivel de sus tres últimas temporadas en el Ajax. Sea lo que sea, Ole Gunnar Solskjaer no le pone.

Apenas ha jugado 21 partidos esta campaña y solo nueve como titular. Además, un centrocampista llegador como él solo ha aportado un gol y una asistencia.

Así, lo más normal es que se haya quedado en los nimios 852 minutos de juego que acumula hasta la fecha.

Mientras en el Reino Unido nadie se explica qué pasa, la única realidad es que Van de Beek no ha jugado en los últimos cinco partidos de Premier y el Manchester United comienza a plantearse que un traspaso para recuperar parte de la inversión quizás no sea tan mala idea.