Ni Leo ni Iniesta, Pep elige a Silva: "En espacios reducidos es el mejor"

Que Pep Guardiola ha sido un enamorado de David Silva no es ningún secreto. Le ha alabado siempre que ha podido, pero nunca le habíamos escuchado decir lo de este miércoles.

El técnico del Manchester City situó por delante de Messi, Iniesta o Xavi a David Silva. Al menos, en las distancias cortas. "En los pequeños espacios, es el mejor que he visto. Moviéndose entre líneas, no he visto nunca a nadie como él. Ha regresado del parón con un ritmo increíble. Si decide seguir jugando, puede jugar donde quiera. No tengo dudas sobre eso", dijo Guardiola.

Guardiola habló del partido de homenaje que el club le quiere hacer al canario cuando pueda volver el público al Etihad.

"Queremos que la gente vuelva para ofrecerle un partido como una de las grandes leyendas del club. ¿Si se merece una estatua? No lo sé, no es mi asunto. Ha habido jugadores increíbles aquí: Zabaleta, Hart, Kompany, Agüero... Este grupo de jugadores ha ayudado al club a estar donde está", continuó Pep.

Prudente en exceso como siempre, pidió sumar un punto más para asegurar la Champions y habló de la sanción: "Nos queda un punto para clasificarnos matemáticamente para la Champions. El 13 de julio sabremos la resolución, si podremos jugar. Nos lo hemos vuelto a ganar en el campo. Nos lo merecemos".