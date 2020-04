Ni Liverpool ni Barça, Diego Carlos solo tiene ojos para su Sevilla

En unas declaraciones concedidas a 'Onda Cero Sevilla', el jugador del Sevilla Diego Carlos quiso hablar sobre los rumores que le colocan tanto en el Liverpool como en el Barcelona.

"Hay muchas noticias que salen y que vemos, pero no lo sé. Yo lo que pienso es en terminar la competición lo mejor posible y eso lo dejo para después. Son cosas muy serias para mí y este tipo de situaciones hay que dejarlas para después. Estoy centrado exclusivamente en la competición y en acabar lo mejor posible con el Sevilla", explicó.

En cuanto al posible regreso a la competición, comentó: "Es una situación muy complicada y no decidimos nosotros. Si lo dice la Federación, es lo justo porque estábamos terceros, con más puntos. La clasificación marca eso hace tiempo y si termina LaLiga ahora debemos quedarnos con ese premio".

"No nos han dicho nada de que volvamos a trabajar. La situación es muy complicada. Queremos volver, pero no depende de nosotros. Lo importante es la seguridad al regresar porque todos tenemos seres queridos y no queremos que les pase nada. Si hay seguridad, no hay problema, adelante, volveremos a competir", añadió.

"Ojalá podamos acabar las competiciones. Nosotros debemos centrarnos en acabar. Después llegarán las vacaciones. Lo importante, aunque acabemos tarde, es finalizar lo mejor posible", sentenció.