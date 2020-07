Ni Maradona, ni Messi, ni CR7: Klinsmann eligió a los mejores de la historia

Son continuas las comparaciones entre leyendas del fútbol para ver cuál fue mejor. Y aunque el debate de la elección entre Messi y Maradona es el más recurrente, Jürgen Klinsmann dio una vuelta de tuerca.

Según unas declaraciones del ex futbolista y ahora entrenador alemán en 'goal', el primer puesto no admite discusión, lo es ex aequo: "Beckenbauer fue y sigue siendo la mayor leyenda de la historia del fútbol alemán. Yo diría que comparte ese cumplido en todo el mundo solo con Pelé".

Klinsmann, que insistió al considerarlos "los dos jugadores más increíbles de la historia", fue más allá: "Incluso si hablamos de Cristiano Ronaldo, Messi, Maradona y Cruyff, creo que por personalidad, como embajadores, como líderes y la influencia que tuvieron en el juego, Beckenbauer comparten este lugar muy especial en nuestro mundo futbolístico".

Lo patrio tira para el técnico, un enamorado de Beckenbauer y sus métodos. "No solo pudo ganar la Copa como jugador, sino que nos guió para ganarla como entrenador. Fue un técnico increíble que estaba en todos los detalles".