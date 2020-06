Ni Messi fue tan letal como Mbappé: los 'Pichichis' más jóvenes del siglo XXI

Juventud, divino tesoro. En el fútbol, es un bien cotizado al alza. Aficionados y directores deportivos se agolpan cuando surge una promesa del calibre de Haaland o Mbappé a la palestra, pero ¿cuáles fueron y son las más destacadas de cara a la portería en el siglo XXI? Un estudio de ProFootballDB permite dilucidarlo.

Esta investigación se ha centrado en extraer al 'Pichichi' más joven, desde la temporada 2000-01, de siete de las mejores ligas del mundo. La gran ausencia es Cristiano Ronaldo, pero la culpa no es de 'BeSoccer', sino de Kane, que fue máximo goleador de la Premier con seis meses menos de edad. Estos son los talentos separados por ligas y varias conclusiones al respecto.

Ligue 1: nadie es tan letal como 'l'enfant terrible'

Mbappé ya casi que no necesita de presentación. Es una de las más brillantes joyas del fútbol mundial. Logró ser 'Pichichi' por vez primera en la temporada pasada con 33 goles en 29 encuentros. Es el único de toda esta lista que promedia más de una diana por encuentro (1,14), el más precoz y el más eficaz.

Exacto: esto significa que su versión de máximo goleador más joven de Francia, con 20 años, está por encima de la de Messi (0,97) en España, con 22. Para colmo, con la cancelación del campeonato galo este curso, ha alicatado su segundo 'Pichichi' consecutivo.

Primera División: el de siempre, como siempre

Decir que Messi fue el más joven de todos los máximos goleadores de la Liga Española en el siglo XXI ni siquiera llama la atención para muchos. Es el amo y señor del gol. Lo logró en el curso 2009-10 gracias a 34 tantos en 35 duelos, con un promedio de 0,97 por actuación.

Este éxtasis de cara a la meta coincidió con una de las épocas más doradas de la historia del Barcelona, aquella en la que los 'culés' lograron el sextete -un año antes de que Leo fuera 'Pichichi' por vez primera-. Por entonces, el argentino estaba a las órdenes de Pep Guardiola y este supo exprimir su máximo potencial.

Liga Portuguesa: Hulk está furioso

Si bien Hulk nunca llegó a ser un astro mundial que se mantuviera en el estrellato durante muchas temporadas, tuvo sus momentos de gloria. Uno de los máximos fue en la campaña 2010-11, cuando sentó un precedente de precocidad como 'Pichichi' que aún sigue vigente.

Y las cifras no mienten: a los 24 años, se convirtió en el máximo goleador del campeonato con 23 dianas en 26 enfrentamientos y un promedio de 0,88 por partido. Se puede argumentar en su contra que la lusa no está entre las cinco grandes ligas, pero lo que no se puede discutir son sus cañonazos desde la frontal.

Eredivisie, Premier, Bundesliga y Serie A: menos letales, pero igual de sorprendentes

Hay que remontarse a 2015 en Países Bajos para encontrar a un joven de nombre Memphis Depay que rompió todos los récords antes de dar el salto a retos mayores. Con tan solo 21 años -el más joven, solo superado por Mbappé, de esta lista-, fue 'Pichichi' con 22 goles en 30 partidos (0,73 de promedio).

Al pasar por Inglaterra, es imposible no detenerse a contemplar la figura, ahora con su futuro en el aire, del 'Huracán' Harry Kane. Si bien marcó más goles en la temporada anterior, con 21 años, fue en la 2015-16 en la que la oposición, más suave, le permitió levantar el trofeo de máximo goleador liguero (25 dianas en 38 duelos con 22 años, promedio de 0,66).

Decir goleador en la Bundesliga es decir Lewandowski, pero no, no es el polaco el que ocupa el puesto de 'Pichichi' más joven del siglo en este campeonato: se trata de Dzeko. Lo logró en el curso 2009-10, a los 24 años, metiendo 22 tantos en 34 enfrentamientos (promedio: 0,65).

Y cierra esta lista ordenada en base a la letalidad de cada uno Mauro Icardi. De la mano del Inter, hizo eterno su nombre en la Serie A en la campaña 2014-15 con 22 goles en 36 apariciones (promedio de 0,61) a los 22 años y nadie siquiera de una edad cercana se ha acercado a amenazar su puesto.