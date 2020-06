"Ni nos planteamos que no se pueda acabar LaLiga"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, fue claro a la hora de considerar una posible finalización antes de tiempo de la competición: "Ese escenario no lo queremos ni nos lo planteamos. Como decimos los abogados, en el imposible caso que eso ocurriese, que no va a ocurrir, tomaremos las decisiones en ese momento".

Para Tebas, tomar una decisión sobre qué equipo debería ser campeón, acceder a competiciones europeas, descender o ascender, sería "entrar en un debate estéril entre los clubes" que ahora deben dedicarse en "acabar la competición" y "no perder el tiempo".

El presidente de LaLiga participó con el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida; la vicealcaldesa, Begoña Villacís; el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo; y el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, en un acto por el retorno de LaLiga en la calle madrileña de Preciados, decorada con camisetas de los equipos, unida a una campaña que llama a los madrileños a volver a los comercios y la hostelería.

Tras este acto, Tebas consideró que la vuelta a la competición tras el parón por el coronavirus es "un paso, el más importante", pero al fútbol le queda "llegar a la meta, que es terminar las competiciones".

"Sigo sin dormir hasta que no terminen las competiciones, este es un paso, el más importante desde el problema del COVID-19, pero nos queda llegar a la meta que es terminar las competiciones", consideró.

Preguntado sobre las actitudes que han mostrado algunos futbolistas que se han saltado las medidas de cuarentena impuestas por la emergencia sanitaria, Tebas dijo que entre los jugadores "la gran mayoría" ha aplicado los protocolos "con mucha disciplina" y la van a mantener durante la competición.

"Es muy importante no relajarse en los más de 30 días que nos quedan. Estamos aquí porque todos hemos cumplido las normas sanitarias y las que nos hemos impuesto por los protocolos", añadió.

En cuanto a la posibilidad de que, conforme avancen las fases del desconfinamiento, pueda llegar a entrar público en los estadios, Tebas dijo que a día de hoy no es su preocupación, y recordó que el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, publicado este miércoles, establece que es el Consejo Superior de Deportes (CSD) el encargado de coordinar la prevención y la seguridad en las competiciones, con el Ministerio de Sanidad, las comunidades autónomas y las ligas.

"Me parece una decisión adecuada, porque hasta el momento en este estado de alarma ha sido quien ha venido coordinando nuestra interlocución con Sanidad. Si hemos llegado aquí es gracias a esa interlocución y confiamos en que continúe de la misma manera con el CSD y entre todos se tomen las decisiones adecuadas para la vuelta cuando tenga que ser", argumentó el presidente de LaLiga.

Aunque el dirigente ya opinó el domingo pasado que era partidario de que pudiera volver el público en aquellos estadios donde lo permita la normativa sin esperar a que todos los territorios lleguen a esa posibilidad, al volver a ser preguntado por ello dijo que no quiere "entrar en polémicas".

"No voy a entrar en polémicas, mi opinión es única pero no es imprescindible para que vayamos todos avanzando de la mano para ir hacia esa normalidad", agregó.

El máximo dirigente de LaLiga dijo que todos los clubes están "de acuerdo" en el protocolo a seguir para los desplazamientos a los partidos, aprobado en la Comisión Delegada de la patronal, que "ya está en vigor", ya que se juega el Rayo-Albacete suspendido y el jueves el Sevilla-Betis.

"No hay ningún problema con ningún club, todo lo contrario, todos colaborando al cien por cien porque saben que es importantísimo jugar los partidos", explicó.

En cuanto a si LaLiga realizará algún tipo de control económico especial a los clubes que se han acogido a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) o si se les limitará al fichar, Tebas dijo que con el sistema de control económico que tiene la patronal les da "lo mismo" si el club se ha acogido o no a un ERTE, ya que miran su capacidad de ingreso y sus previsiones de gastos.

"Esa ha sido nuestra política durante siete años, que nos ha llevado a reducir a cero la deuda con el estado y aportar más de 1.300 millones de euros cada años. No va a haber ningún cambio. No tendrá que ver con el ERTE si puede fichar un club o no, sino con sus gastos", zanjó el presidente de la patronal de clubes profesionales de fútbol.