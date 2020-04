Ni reducción de salarios ni ERTE en el Oviedo

El director deportivo del Oviedo, Francesc Arnau, señaló que apresurarse por volver a entrenar haría "peor el remedio que la enfermedad", y, aunque reconoció que habrá perdidas económicas, matizó que el club tiene en el Grupo CARSO una "propiedad fuerte" y descarta aplicar un ERTE o ajustes salariales por el momento.

"No es adecuado hablar de volver a entrenar, quizá en dos semanas no tanto, pero ahora la pregunta es cuándo podremos salir a la calle y habrá cosas mas urgentes que recuperar antes que el fútbol. Tendremos pérdidas, pero no nos planteamos reducciones salariales y ni hacer un ERTE por el momento", explicó el catalán.

Arnau insistió en que hasta el momento todo lo que se habla respecto a la vuelta a la competición son supuestos y que pueden cambiar en cuestión de horas, aunque valoró que la suspensión definitiva del campeonato es "la última opción" y que en ese caso, lo importante sería ver cómo se resuelven los ascensos y descensos.

"No se puede descartar ninguna opción, tampoco de que se anule la temporada, aunque Liga y Federación intentarán acabarla. La FIFA propuso alargar las ligas lo que sea necesario, pero depende de cada país y de cómo esté la situación sanitaria. Hay tantas posibles situaciones que es imposible adelantar cuál se va a dar", apostilló.

De esta forma, el club se mantiene a la espera de ver qué sucede con la competición y cuál será la decisión final tomada por Arnau, ya que pese a no querer reducir el sueldo, advirtió de las pérdidas económicas que se producirán debido a la crisis del coronavirus.