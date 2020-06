"Ni sé a qué nivel estamos..."

El miércoles vuelve la Premier League. Los de Guardiola serán de los primeros en regresar después de tres meses sin jugar.

Pep Guardiola habló en rueda de prensa sobre el choque que les enfrentará al Arsenal. "No sabemos a qué nivel estamos... ni los demás tampoco. Hemos tenido tenidos tres semanas o tres semanas y media para entrenar, sabemos que no es suficiente, pero es lo que hay. En España y Almenia han tenido cinco o seis semanas de preparación", dijo el técnico.

"Ningún equipo puede estar listo para jugar cada tres días. Tendremos que rotar... Hay que acabar la temporada como sea para reducir el impacto económico de los clubes", continuó Pep.

El técnico 'citizen' ve bien a sus jugadores, pese a todo. "Han vuelto muy bien, no tengo ninguna queja", señaló.

El partido, como el resto, se jugará sin público en las gradas. "Nadie se esperaba hace unos meses lo que iba a ocurrir, ni los mejores doctores del mundo. Lo importante es la salud de la gente, nos adaptaremos", expresó.

El Arsenal de Mikel Arteta, la que fuera su mano derecha, le espera. El español dejó halagos para su compatriota: "Es una de las personas más amables que he conocido. Fue un placer trabajar con él y estoy deseando verle. Ya he hablado sobre el vino que vamos a beber después del partido... si la distancia social nos lo permite", dijo con una sonrisa. Anteriormente, Arteta también tuvo bonitas palabras para Pep.

Le preguntaron por el choque ante el Madrid de la Champions, pero Guardiola no piensa en eso: "Ahora mismo no miramos a largo plazo. Nadie tiene en mente la Champions, no preparo partidos para los que quedan tanto tiempo".