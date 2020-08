Nico Santos vuelve a Santander para jugar con el Racing

Nicolás Santos volverá al Racing. A sus 20 años. el conjunto santanderino ha conseguido repatriar al joven extremo izquierdo, que estas últimas cuatro temporadas ha estado militando en la cantera del Fulham.

Por las categorías Sub 18, Sub 21 y Sub 23 del conjunto inglés ha llegado a pasar Nico Santos, natural de Santander, que volverá a su tierra esta temporada.

A falta de la firma oficial, Nico ya es jugador del Racing, equipo con el que ya ha pasado las mismas pruebas de COVID-19 que el resto de los jugadores del primer equipo.

Junto al joven jugador, también pasaron el test de coronavirus Ceballos, Germán, Dani González y Pablo Torre, la gran apuesta de futuro del club.