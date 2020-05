Nike dejará que el Liverpool acabe la temporada con New Balance

El Liverpool, New Balance y Nike se han visto envueltos en un turbulento triángulo a cuenta de la uniformidad del actual campeón de la Champions. Incluso acabó en los tribunales, pero finalmente la empresa norteamericana vestirá a los 'reds' a partir del 1 de junio.

La fecha estaba estipulada así en virtud del anterior calendario. No obstante, tras el gran parón por el coronavirus, Nike no quiere más conflictos y permitirá al Liverpool acabar la temporada, sea en las fechas que sean, vestido aún por New Balance.

Dicha información, publicada por el 'Daily Mail', dejará una gran paradoja, puesto que en las celebraciones del título de los de Klopp, que es virtual campeón a expensas de que vuelva a rodar el balón, las fotografías aparecerán con la presencia de New Balance.

Se acabrá un lustro vistiendo a los de Anfield, si bien habrán quedado asociados a un ciclo histórico que habrá dejado los títulos de Champions y el primero en la 'era Premier'.